Onde assistir a Barcelona x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Equipes entram em campo nesta terça-feira (06), em um amistoso nos Estados Unidos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Milan na noite desta terça-feira (06), às 20h30 (de Brasília), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos, em um amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

No último compromisso das equipes em solo americano, Barcelona e Milan se enfrentam naquele que será o último teste para a temporada europeia de 2024/25. No panorama, o Barça venceu o City e o Real Madrid, enquanto o Milan empatou com o Rapid Vienna, venceu também os ingleses e os merengues. A tendência é que ambos os treinadores aproveitem para testar novos jogadores no compromisso para a época.

Prováveis escalações

Getty Images

Barcelona: Ter Stegen; Alex Valle, Andreas Christensen, Inigo Martinez, Alejandro Balde; Marc Cassadó, Marc Bernal, Pablo Torre; Pau Victor, Unai Hernandez e Lewandowski Técnico: Hansi Flick.

Milan: Lorenzo Torriani; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Filippo Terracciano; Ismael Bennacer, Ruben Loftus-Cheeek, Samuel Chukwueze; Matthia Liberali, Alexi Saelemaekers, Marco Nasti. Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques

Barcelona

Pedri é dúvida. Krenkie de Jong, Ronald Araújo, Ansu Fati e Gavi são desfalques.

Milan

Marco Spotiello está fora.

Quando é?