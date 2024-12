Onde assistir a Barcelona x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela sexta rodada da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN via streaming (veja a programação completa).

Após conquistar o título em três das últimas quatro edições da Champions feminina, o Barcelona ocupa a ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 12 pontos e já está garantido no mata-mata. Até aqui, foram quatro vitórias e um empate.

Por outro lado, o Manchester City é o líder do Grupo D, com 15 pontos e aproveitamento de 100% no torneio.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Barcelona feminino: Coll; Batlle, Paredes, Leon e Rolfo; Bonmati, Guijarro e Pina; Nazareth, Brugts e Pajor.

Manchester City feminino: Yamashita; Casparij, Aleixandri, Kennedy e Ouahabi; Roord, Hasegawa e Blindkiled; Park, Fujino e Fowler.

Desfalques

Barcelona

Martina Fernández e Alexia Putellas são desfalques.

Manchester City

Lauren Hemp, Vivianne Miedema, Shaw, Alex Greenwood, Sandy MacIver e Risa Shimizu estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, ESP

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱