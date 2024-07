Onde assistir a Barcelona x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), na pré-temporada dos Estados Unidos; veja como acompanhar na TV e na internet

Na pré-temporada europeia, o Barcelona enfrenta o Manchester City na noite desta terça-feira (30), às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, em um amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O confronto marca a "estreia não-oficial" de Hansi Flick no comando do Barcelona. O técnico alemão, ex-Bayern de Munique, foi escolhido durante a intertemporada para substituir Xavi e tem a missão de restaurar a competitividade e o brilho da equipe. Vale mencionar que o jogo nos Estados Unidos deve ter Vitor Roque como titular no ataque culé.

Do lado do Manchester City, é esperado que algumas estrelas, como Kevin de Bruyne, sejam poupadas. Entretanto, Erling Haaland e Jack Grealish começarão provavelmente o amistoso entre os titulares.

Prováveis escalações

Barcelona: Inaki; Alonso, Paredes, Garcia, Balde; Romeu, Casadó, Lopez; Robert Lewandowski, Fati, Vitor Roque. Técnico: Hansi Flick.

Manchester City: Ortega (Ederson); Susoho, Gvardiol, Doyle, Lewis; Phillips, Kovacic, Oscar Bobb, Grealish, J. McAtee e Haaland, Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Barcelona

Frenkie de Jong, Ronald Araújo, Ferran Torres, Pedri, Ansu Fati, Gavi, Fermín López, Lamine Yamal e Pau Cubarsí, machucados, estão fora.

Manchester City

Ederson, lesionado, é dúvida.

Quando é?