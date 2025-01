Onde assistir a Barcelona x Betis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Rei 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Betis se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelas oitavas de final da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Campeão da Supercopa da Espanha após golear o Real Madrid na final por 5 a 2, o Barcelona agora foca suas atenções na disputa da Copa do Rei. Maior vencedor da competição, com 31 títulos, os catalães avançaram às oitavas de final após eliminarem o Barbastro com uma vitória por 4 a 0 na terceira fase.

Por outro lado, o Betis chega para o confronto após ser derrotado pelo Real Valladolid por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol. Na Copa do Rei, a equipe garantiu vaga nas oitavas de final ao superar o Huesca por 1 a 0.

Historicamente, Barcelona e Betis já se enfrentaram 140 vezes. O clube catalão tem ampla vantagem, com 84 vitórias, enquanto o Betis venceu 30 vezes, e 26 partidas terminaram empatadas. No encontro mais recente entre os dois times, pelo Campeonato Espanhol 2024/25, o duelo terminou empatado em 2 a 2.

Prováveis escalações

Barcelona: Pena; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Betis: Vieites; Ruibal, Llorente, Bartra, Perraud; Altimira, Cardoso; Ruibal, Isco, Ezzalzouli; Vitor Roque.

Desfalques

Barcelona

Iñigo Martinez, Marc-André ter Stegen e Marc Bernal estão no DM, enquanto Wojciech Szczęsny cumprirá suspensão.

Betis

Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Ezequiel Ávila e William Carvalho seguem fora.

Quando é?