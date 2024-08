Onde assistir a Barcelona x Athletic Bilbao ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Barcelona recebe o Athletic Bilbao na tarde deste sábado (24), às 14h (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Casadó, Marc Bernal, Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal; Lewandowski.

Athletic Bilbao: Padilla; Gorosabel, Yeray Álvarez, Aytor Paredes e Berchiche; Ander Herrera, Mikel Vesga e Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams e Guruzeta.

Desfalques

Barcelona

Ansu Fati, Ronald Araújo e Gavi estão no departamento médico.

Athletic Bilbao

Simón, Galarreta, Serrano, Paredes e Djaló estão no departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 24 de agosto de 2024

agosto, 24 de agosto de 2024 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona - ESP