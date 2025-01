Onde assistir a Baltimore Ravens x Buffalo Bills ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pelo Divisional Round da AFC; confira a transmissão e outras informações do jogo

Baltimore Ravens e Buffalo Bills se enfrentam neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), no Highmark Stadium, pela semifinal da Conferência Americana da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e de Disney+ e DAZN, no streaming (confira a programação completa).

Os Bills chegam a um dos confrontos mais aguardados de toda a temporada com uma vitória dominante sobre o Denver Broncos no Wild Card, por 31 a 7. Josh Allen, um dos favoritos ao prêmio de MVP - ao lado de Lamar Jackson -, continua impressionando e ultrapassando a casa dos 30 touchdowns totais nesta temporada. E se o ataque já era mais do que destaque, agora terá ainda o reforço de Amari Cooper. A defesa, enquanto isso, conta com o retorno de importantes peças, como do cornerback Taron Johnson, e precisará estar pronta para enfrentar o jogo corrido de Baltimore, estrelado por Jackson e Derrick Henry.

Se Buffalo confia em Allen, os Ravens depositam suas fichas em Jackson, que quer, enfim, chegar ao seu primeiro Super Bowl - e em sua melhor temporada na carreira. Muito se espera da unidade ofensiva da equipe, que planeja se impor fisicamente pelo chão contra a defesa dos Bills - assim como na Semana 3 da temporada regular, quando venceram Buffalo por 35 a 10. A receita, portanto, já é conhecida. Ademais, o embate terá um gostinho de revanche para Baltimore, que perdeu para Buffalo nos playoffs de 2020.

Desfalques

Baltimore Ravens

WR Zay Flowers e WR Deonte Harris (dúvidas).

Buffalo Bills

RB Ray Davis (dúvida).

Quando é?

Data: domingo, 19 de janeiro de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Highmark Stadium — Buffalo, EUA