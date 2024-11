Onde assistir a Bahia x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Joia da Princesa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Joia da Princesa, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

Em busca do quarto título da Copa do Brasil Sub-20, o São Paulo venceu o jogo de ida por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença para garantir vaga na final. O Tricolor chegou à semifinal após eliminar o Tuna Luso com um placar agregado de 3 a 1. Antes disso, superou o Londrina na primeira fase por 6 a 1 e derrotou o Criciúma nas oitavas de final, com um placar agregado de 7 a 1.

Já o Bahia, que precisa de uma vitória por 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis, teve uma campanha sólida até a semifinal. Na primeira fase, goleou o Tiradentes-PI por 8 a 0, superou o Retrô nas oitavas de final com um placar agregado de 5 a 0 e eliminou o Goiás nas quartas de final com um agregado de 6 a 4.

Prováveis escalações

Bahia sub-20: Pedro Cruz; Alex Ferreira, Dodô, Frederico e Sidney; Wendel Silva, Jota e Roger; Vitinho, Ruan Pablo e Juninho.

São Paulo sub-20: João Pedro; Maik, Andrade, Kauê e Rickelme; Hugo, Cauã Lucca e Alves; Ferreira, Paulinho e Ryan Francisco.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 27 de novembro de 2024

quarta-feira, 27 de novembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Joia da Princesa - Feira de Santana, BA

