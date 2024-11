Onde assistir a Bahia x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Copa do Brasil sub-20 de 2024

Equipes decidem vaga nas semifinais da competição nesta quarta-feira (06), na Arena Cajueiro; veja como acompanhar

O Bahia recebe na tarde desta quarta-feira (06), às 16h (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Bahia chegou confiante para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, após uma atuação sólida contra o Retrô nas oitavas, vencendo com folga por 3 a 0 fora de casa e confirmando a classificação com um 2 a 0 no segundo jogo em Salvador. No primeiro jogo das quartas, o Bahia levou a melhor ao vencer por 3 a 2.

Do outro lado, o Goiás também mostrou força ao passar pelo Flamengo. A equipe goiana construiu uma boa vantagem com a vitória por 4 a 2 em casa e, em seguida, administrou o resultado com um empate de 1 a 1 fora, garantindo assim seu lugar nas quartas. Agora, a equipe terá o desafio de reverter o placar longe de seus domínios.

Prováveis escalações

Bahia: Victor, Dodô, Alex Ferreira, Frederico, Sidney, Vitinho, Roger, Wendel Silva, Jota, Juninho, Tiago.

Goiás: Catula; Jotta, Anthony, Xavier Júlio; Baldória, Vitinho, Luquinhas; Larson, Halerrandrio e Hwascar.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Juan Lopes, expulso no jogo de ida, é baixa.

Quando é?