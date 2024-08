Onde assistir a Bahia x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão (três derrotas e dois empates), o Bahia volta suas atenções na Copa do Brasil. No torneio nacional, a equipe eliminou o Moto Club por 4 a 0, o Caxias nos pênaltis por 6 a 5, além do Criciúma por 3 a 0 no placar agregado.

Já o Botafogo, em busca do título inédito, deixou para trás o Vitória na terceira fase por 3 a 1 no placar agregado. Para o confronto, o técnico Artur Jorge volta a ter à disposição Thiago Almada e Gatito Fernández após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris.

Provável escalação

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (Kanu) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano.

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Igor Jesus (Tchê Tchê), Luiz Henrique; Savarino, Tiquinho Soares.

Desfalques

Bahia

Ademir e Nicolás Acevedo estão machucados.

Botafogo

Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Júnior Santos seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA