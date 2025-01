Onde assistir a Aymorés x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Paulo Paschoalino; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aymorés e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Estádio Paulo Paschoalino, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Maior campeão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG busca conquistar o 50º título da competição. Com o elenco principal nos Estados Unidos, o Galo integra o Grupo A, ao lado de Betim, Tombense e Uberlândia, e fará sua estreia no torneio estadual com o time sub-20.

Já o Aymorés compõe o Grupo C, juntamente com Cruzeiro, Pouso Alegre e Villa Nova-MG.

Prováveis escalações

Aymorés: Não há informação confirmada.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Vitinho, Robert e Iseppe (Louback); Luiz Felipe e João Rafael.

Desfalques

Aymorés

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?