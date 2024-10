Onde assistir a Austrália x China ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Com inícios ruins na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, seleções se enfrentam pela terceira rodada do grupo C

Austrália e China entram em campo nesta quinta-feira (10), às 6h10 (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Adelaide Oval e terá transmissão ao vivo do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Com uma derrota e um empate até aqui, a Austrália mira sua primeira vitória nesta fase. Vice-lanterna do grupo com apenas um ponto, os Socceroos tentam aproveitar o fator casa para conquistarem os três pontos desta vez e darem uma estreia positiva para Tony Popovic, que assumiu o cargo de técnico recentemente.

Lanterna da chave, a China tem duas derrotas na conta. Por isso, esboçar uma rápida reação é fundamental para a equipe comandada pelo croata Branko Ivankovic. No entanto, os chineses têm outro páreo duro pela frente fora de casa e ausências consideráveis, como a do atacante Wu Lei.

Nesta fase das Eliminatórias Asiáticas, os dois melhores de cada um dos três grupos ao término da campanha garantem vaga na Copa. Por outro lado, as seleções que terminarem em terceiro e quarto avançam para uma nova etapa e permanecem com chances de se classificar para o Mundial.

Prováveis escalações

Austrália: Ryan; Miller, Souttar, Burgess, Behich; Silvera, Irvine, Baccus, Goodwin; Irankunda, Duke. Técnico: Tony Popovic

China: Wang Dalei; Gao Zhunyi, Browning, Wei Zhen, Li Lei; Behram Abduweli, Li Yuanyi, Jiang Shenglong, Xie Wenneng; Fernandinho, Zhang Yuning. Técnico: Branko Ivankovic

Desfalques

Austrália

Sem ausências confirmadas.

China

Com uma lesão na costela, Wu Lei está indisponível.

Quando é?