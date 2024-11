Onde assistir a Austrália x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino

Seleção brasileira feminina está em terras australianas para seus dois últimos jogos do ano; veja onde assistir ao primeiro, nesta quinta (28)

A seleção brasileira feminina enfrenta a Austrália nesta quinta-feira (28), às 7h (horário de Brasília), em amistoso que será seu penúltimo compromisso de 2024. O jogo será no Suncorp Stadium, em Brisbane, e terá transmissão ao vivo do Sportv, na televisão fechada (clique e confira a programação completa).

Este será o primeiro dos dois amistosos do Brasil em território australiano, que fecham o calendário esportivo do ano e fazem parte da preparação para a Copa América de 2025. O time de Arthur Elias ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris e venceu seu último jogo, contra a Colômbia, por 3 a 1.

A Austrália, por outro lado, além dos jogos contra a seleção brasileira, ainda enfrenta a Taipé Chinesa mais duas vezes antes do fim do ano. A equipe foi eliminada na fase de grupos dos Jogos Olímpicos deste ano, e vem de um empate e uma vitória nos últimos dois duelos - contra Suíça e Alemanha.

As seleções se enfrentaram pela última vez em 2021, também em dois amistosos realizados na Austrália. No caso, as donas da casa venceram uma e empataram a outra. No retrospecto geral, o Brasil não vence a seleção australiana feminina desde 2016, quando venceu em amistoso e passou nos pênaltis nas Olimpíadas do Rio.

Prováveis escalações

Austrália: Arnold; Ellie Carpenter, Allana Kennedy e Steph Catley; Clare Hunt, Michelle Heyman, Clare Wheeler e Katrina Gorry; Cooney-Cross, Caitlin Foord e Mary Fowler. Técnico: Tony Gustavsson.

Brasil: Lorena; Lauren, Isa Haas e Vitória Calhau; Adriana, Duda Sampaio, Lais Estevam e Yasmim; Gabi Portilho, Gio Queiroz e Marília. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

Austrália

Em recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, Sam Kerr segue sem ser convocada.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?