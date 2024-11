Onde assistir a Austrália x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Austrália e Brasil se enfrentam neste domingo (1°), às 5h35 (de Brasília), no Robina Stadium, em Robina, na Austrália, por amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa).

Esta partida servirá com um segundo encontro para a seleção brasileira e as Matildas, que se enfrentaram na última quinta-feira (28). E foi o Brasil que levou a melhor, conseguindo uma boa vitória por 3 a 1, com gols de Amanda Gutierres (duas vezes) e Gio.

E o triunfo valeu bastante para Arthur Elias e companhia, dado que a Austrália é a atual 15ª colocada no ranking de seleções femininas da Fifa.

Prováveis escalações

Austrália feminino: Arnold; Carpenter, Kennedy, Hunt, Catley e Heyman; Van Egmond, Heatley e Cooney-Cross; Yallop e Foord. Técnico: Tony Gustafsson.

Brasil feminino: Lorena; Bruninha, Vitória Calhau, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

Austrália feminino

Sem desfalques confirmados.

Brasil feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?