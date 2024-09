Onde assistir a Austrália x Bahrein ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Seleções fazem sua estreia no grupo C da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas; confira mais detalhes

Austrália e Bahrein entram em campo nesta quinta-feira (5), às 7h10 (horário de Brasília), em duelo da primeira rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Cbus Super Stadium e terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificada na fase anterior com 100% de aproveitamento, a Austrália abre os trabalhos nesta nova etapa das Eliminatórias jogando em seus domínios. Portanto, começar bem é fundamental e nada melhor que uma vitória para inaugurar a campanha de forma positiva.

O Bahrein, por sua vez, chegou na terceira fase após terminar como segundo colocado do grupo H, atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos. Abrindo a participação fora de casa, a seleção do país vai em busca de um bom resultado para seguir com o sonho de disputar sua primeira Copa do Mundo.

Nesta fase das Eliminatórias Asiáticas, os dois melhores de cada um dos três grupos ao término da campanha garantem vaga na Copa. Já as seleções que terminarem em terceiro e quarto avançam para uma nova fase e permanecem com chances de classificação.

Prováveis escalações

Austrália: Ryan; Souttar, Burgess, Rowles; Boyle, Metcalfe, Irvine, Baccus, Goodwin; Yengi, Taggart. Técnico: Graham Arnold

Bahrein: Lutfalla; Saeed, Baqer, Al Hayam, Adel; Al-Shaikh, Haram, Marhoon, Al-Aswad; Madan, Abduljabbar. Técnico: Dragan Talajic

Desfalques

Austrália

Com um pequeno problema no joelho, Lewis Miller está indisponível.

Bahrein

Sem ausências confirmadas.

