Onde assistir a Audax-SP x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Audax-SP e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida, na TV aberta, e do Paulistão, no YouTube (confira a programação completa).

O Athletico-PR já está classificado à 2ª fase do torneio, após a recente vitória por 1 a 0 sobre o Mazagão-AP, por 1 a 0 - o meia Lima marcou o tento que deu números finais ao jogo. Somando os três pontos da estreia, agora o CAP possui os mesmos seis pontos que o Audax, que também venceu suas duas partidas até aqui e divide a liderança do Grupo 17. Ou seja, o vencedor ficará com o primeiro lugar da chave. A vantagem do desempate é do time de Osasco, com um gol a mais de saldo.

O adversário no mata-mata virá do Grupo 18, que tem Novorizontino-SP, Votoraty-SP, Genus-RO e ABC-RN.

Prováveis escalações

Audax-SP: Tosti; Caio César, Felipe, Guilher e Michelangelo; Lucas, Pedroi Guilherme e Pedro Gomes; Matheo, Caio e Marcos. Técnico: Roberto Martins.

Athletico-PR: Carlos Eduardo; João Gomes, Dayvisson, Gabriel Feitosa e Gustavo Veiga; Guilherme Back, Biro, Lima e Gustavo Gomes; Lucas Amorim e Kauê Vinícius. Técnico: João Correia.

Desfalques

Audax-SP

Não confirmado.

Athletico-PR

Não confirmado.

Quando é?