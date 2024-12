Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-MG recebe o Peñarol nesta terça-feira (23), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 0 no Brasileirão, o Atlético-MG volta as atenções para a disputa da Libertadores. Com 100% de aproveitamento no torneio, o Galo ocupa a liderança do Grupo G, com seis pontos. Até aqui, goleou o Caracas por 4 a 1 e o Rosario Central por 2 a 1.

Do outro lado, o Peñarol ocupa a vice-liderança do Grupo G, somando três pontos. Na rodada de estreia, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Rosario Central, porém, na sequência, conquistou uma vitória expressiva sobre o Caracas, por 5 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.

Peñarol: Guillermo De Amores; Camilo Mayada, Óscar Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García, Gastón Ramírez e Léo Fernández; Javier Cabrera, Eduardo Darias e Maximiliano Silvera.

Desfalques

Atlético-MG

Rubens e Paulo Vitor podem ser desfalques.

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?