Onde assistir a Atlético-MG x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do quarto título da Copinha, o Atlético-MG divide o Grupo 5 com o Francana, Guarani e Nova Iguaçu. Na última edição, o Galo foi eliminado na segunda fase pelo Sfera-SP. Já o Guarani, campeão do torneio em 1994, também caiu na segunda fase da última Copinha.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Robert; Kayque, Denilson, Vitor e Maykonl Vitinho, Mateus Iseppe e Zé Phelipe; Ryan Felipe, João Teixeira e Lucas Louback.

Guarani: Thiago Lenza; Felipe Zamboni, Nickollas, Cauê Raphael e João Villela; Lucas Belluco, Vinicius Yuji e Vitinho Albanez; João Marcelo, Léo Porfírio e Eliseu Manuel.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Não há desfalques confirmados.

Quando é?