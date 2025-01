Onde assistir a Atlético-MG x Democrata GV ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Democrata GV se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, no YouTube (confira a programação completa).

Enquanto o elenco principal segue em pré-temporada nos EUA, o Atlético-MG estreou no Campeonato Mineiro fora de casa contra o Aymorés e não saiu do 0 a 0. No grupo A do torneio, o Galo tem um pontinho somado, atualmente empatado no 2° lugar com o Uberlândia e a dois pontos do Betim, líder.

O Democrata, enquanto isso, passou raspando do rebaixamento na última temporada, quando acabou se safando no triangular do ano passado. O objetivo, portanto, é fazer melhor em 2025 - na estreia, porém, perderam em casa, por 1 a 0, para o Villa Nova.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Vitinho, Robert e Iseppe (Louback); Luiz Felipe e João Rafael. Técnico: Guilherme Della Déa.

Democrata GV: Thulio; Lucas, Lula, Antônio Junior e Wender; Luannderson, Caetano e Luann; Marquinhos Brazion, Wallace e Juan Carlos. Técnico: Wladimir Araújo.

Desfalques

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Democrata GV

Donato (suspenso).

Quando é?