Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do FC Series 2025

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, pelo torneio amistoso FC Series 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do canal GOAT e da CNN Esportes no YouTube (confira a programação completa).

O Atlético-MG fará sua estreia em 2025 neste sábado (18), marcando também a reestreia do técnico Cuca no comando da equipe. Gabriel Menino e Natanael são os principais reforços do Galo para a temporada.

Já o Cruzeiro, que empatou com o São Paulo por 1 a 1 na estreia da FC Series, busca sua primeira vitória. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz pode optar pela escalação principal para o clássico. Assim, Fabrício Bruno, Eduardo, Dudu e Gabigol devem começar entre os titulares.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana; Battaglia, Menino e Scarpa; Bernard, Hulk e Deyverson.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo; Gabigol e Dudu.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?