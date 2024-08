Onde assistir a Atlético-MG x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil em busca do terceiro título do torneio. Na atual edição, o Galo eliminou o Sport na terceira fase por 2 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o CRB garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, deixou para trás o Rio Branco-AC por 0 a 0, o Athletic Club por 2 a 0, além do Ceará por 2 a 0. Como empataram por 2 a 2 na ida, quem vencer avança às quartas. Se houver outro empate, a vaga nas quartas será definida nos pênaltis.

Provável escalação

Atlético-MG: Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Lyanco), Battaglia, Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Bernard; Paulinho, Eduardo Vargas.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro, Caio César e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Atlético-MG

Hulk e Alisson estão machucados, enquanto Everson está em transição física.

CRB

Willian Formiga cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG