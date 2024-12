Onde assistir a Atlético-MG x Caracas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Caracas se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Já classificado para a próxima fase do torneio, o Galo busca confirmar a liderança do Grupo G. Com 12 pontos, o time de Gabriel Milito perdeu a invencibilidade na última rodada, sendo derrotado pelo Peñarol por 2 a 0.

Do outro lado, o Caracas, já sem chances de classificação, está na lanterna do Grupo G, com apenas um ponto. Até agora, a equipe registra um empate e quatro derrotas, com um aproveitamento de apenas 6% na Libertadores.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Rômulo, Bruno Fuchs (Maurício Lemos); Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho, Scarpa, Paulinho e Hulk.

Caracas: Fariñez; Mantia, Quijada e Tamayo; Casiani, Padilla, Ortega e Rivas; Echenique (Sulbaran) e Pérez Valdez; Pernía.

Desfalques

Atlético-MG

Otávio e Rubens seguem no departamento médico.

Caracas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?