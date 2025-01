Onde assistir a Atlético-MG x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 22h (de Brasília), no Mineirão, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Atlético-MG ficou no 0 a 0 com o Pouso Alegre no último final de semana, ainda sem vencer neste início de Campeonato Mineiro. O Galo é o 4° colocado do Grupo A, com três pontos em três jogos.

O América-MG, enquanto isso, mantém sua invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate. Na última rodada, o Coelho bateu o Villa Nova, por 2 a 0. Atualmente, o clube é o líder do Grupo B.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Atlético: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso, Arana; Fausto Vera, Allan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Bernard e Hulk. Técnico: Cuca.

América-MG: Matheus Mendes, Mateus Henrique, Lucão, Julio César, Paulinho, Miquéias, Cauan Barros, Martín Benítez, Jonathas, Fabinho e Figueiredo. Técnico: William Batista.

Desfalques

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

América-MG

Donato (suspenso).

Quando é?