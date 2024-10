Onde assistir a Atlético de Madrid x Lille ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes vivem momentos semelhantes na fase de liga e buscam a segunda vitória na competição; veja onde assistir ao duelo

Atlético de Madrid e Lille se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League de 2024/25. O palco da partida será o Estádio Metropolitano, na capital espanhola, com transmissão ao vivo da Max, serviço de streaming que apresenta todos os jogos do torneio (clique e confira a programação do dia).

A equipe comandada por Diego Simeone tentará, mais uma vez, buscar seu primeiro título do principal torneio continental. O Atleti venceu o RB Leipzig por 2 a 1 na estreia na competição e sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Benfica na última rodada. Agora, em Madrid, volta a campo para reencontrar o caminho das vitórias rumo à classificação na fase inicial.

Os franceses ocupam a 19ª colocação, com 3 pontos nas duas primeiras rodadas. Embora tenham sido derrotados pelo Sporting na estreia, conseguiram um enorme resultado ao vencer o Real Madrid por 1 a 0 no compromisso mais recente pela Liga dos Campeões, e devem chegar bem para tentar manter o nível neste duelo.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Witsel e Lenglet; Molina, Gallagher, Koke, De Paul e Galán; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Lille: Chevalier; Diakite, Alexsandro e Mandi; Meunier, Angel Gomes, Benjamin André e Gudmundsson; Cabella, David e Zhegrova. Técnico: Bruno Génésio.

Desfalques

Atlético de Madrid

Simeone não terá três jogadores à disposição por conta de lesão: os zagueiros Cesar Azpilicueta e Robin Le Normand, e o meio-campista Marcos Llorente.

Lille

Lesionados, o zagueiro Samuel Umtiti, os laterais Ismaily e Tiago Santos, os meio-campistas Ethan Mbappé, Mitchel Bakker e Nabil Bentaleb, e o atacante Hakon Haraldsson desfalcam a equipe.

Quando é?