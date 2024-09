Onde assistir a Atlético de Madrid x RB Leipzig, Champions League ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Veja tudo o que você precisa saber sobre as estreias de Atleti e Bullen na 'nova' Liga dos Campeões

Atlético de Madrid e RB Leipzig se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Cívitas Metropolitano, pela 1ª rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da MAX, via streaming (veja a programação completa).

Dono de uma das janelas mais influentes neste meio de ano, o Atlético de Madrid chega sob grandes expectativas gerais. Na La Liga, o clube de Diego Simeone, alvo de rumores de uma possível saída nesta intertemporada, já está no G-4, com 11 pontos somados em cinco pontos. Os madrilenhos seguirão apostando na boa forma em casa, sendo o único clube da última temporada a ter mantido o 100% de aproveitamento como mandante em toda a competição - cinco jogos, cinco vitórias.

O RB Leipzig, enquanto isso, inicia uma dura caminhada neste novo formato da Champions. Os alemães, além do Atleti, ainda enfrentarão Juventus, Inter de Milão e Liverpool nas próximas rodadas, além de Aston Vila e Sporting. Mas a equipe chega com confiança, diante do início invicto de temporada e da recente vitória sobre o Bayer Leverkusen na Bundesliga, quebrando a invencibilidade de 18 meses de Xabi Alonso e companhia.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Le Normand, Giménez e Azpilicueta; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Gallagher e Samuel Lino; Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

RB Leipzig: Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Sesko, Simons, Openda. Técnico: Marco Rose.

Desfalques

Atlético de Madrid

Pablo Barrios e Reinildo (lesionados).

RB Leipzig

Xaver Schlager e Assan Ouédraogo (lesionados).

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Cívitas Metropolitano - Madri, Espanha