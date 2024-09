Onde assistir a Atlanta United x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Lionel Messi, Luis Suárez, Tata Martino e companhia seguem em busca do título da temporada regular; veja tudo o que você precisa saber

Atlanta United e Inter Miami se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em jogo válido pela 29ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Lionel Messi voltou com tudo - marcou dois e participou do terceiro gol da vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union, por 3 a 1, no último sábado. E, claro, os comandados de Tata Martino seguem dependendo só de si mesmos para conquistar o troféu da temporada regular da MLS, além de confirmar a melhor campanha para os playoffs. Os Herons são os atuais líderes isolados da Conferência Leste, com 62 pontos. O Cincinnati FC, vice-colocado, possui 52.

O Atlanta United, por outro lado, vive situação bem diferente. Atualmente no 10° lugar, com 31 pontos, o time é o primeiro fora do G-9, zona de classificação à próxima fase. Quem vem na 9ª posição é o DC United, com apenas dois tentos a mais. Um triunfo contra Messi e companhia, portanto, poderia fazê-los pegar o elevador na tabela. A tarefa, contudo, não é das mais fáceis...

Prováveis escalações

Atlanta United: Guzan; Lennon, Rode Gregersen, Abram e Amador; Slisz e McCarty; Lobzhanidze, Miranchuk e Mosquera; Ríos. Técnico: Rob Valentino.

Inter Miami: Callender; Weigandt, Kryvtsov, Fray e Jordi Alba; Gressel, Ruiz e Redondo; Messi, Suárez e Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Atlanta United

Quentin Westberg (lesionado).

Inter Miami

Matías Rojas, CJ dos Santos, Leo Afonso, Lawson Sunderland, Nicolas Freire e Facundo Farias (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)