Onde assistir a Atlanta United x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Atlanta United e inter Miami se enfrentam neste sábado (02), às 20h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em jogo válido MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

No segundo confronto da série melhor de três, o Atlanta United encara o Inter Miami em uma situação delicada. Depois de uma derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, os Five Stripes precisam vencer no Mercedes-Benz Stadium para evitar a eliminação e forçar uma terceira partida. Atlanta tem se mostrado forte em casa, onde está invicto nos últimos cinco jogos contra Miami e venceu o New York Red Bulls em seu último confronto no estádio.

Já o Inter Miami chega embalado, com uma sequência de 12 jogos invictos no cenário nacional e motivado pela primeira vitória em playoffs de sua história. Liderados por Tata Martino, os Herons estão a uma vitória de avançar para a próxima fase, resultado que os colocaria pela primeira vez na segunda rodada da MLS Cup. O time conta com o bom momento de seus jogadores decisivos, como Luis Suárez e Jordi Alba, que marcaram no primeiro confronto.

Prováveis escalações

Atlanta United: Guzan; Lennon, Rode Gregersen, Williams, Amador; McCarty, Slisz; Lobzhanidze, Miranchuk, Fortune; Rios.

Inter Miami: Callender; Weigandt, Aviles, Martinez, Alba; Bright, Busquets, Rojas; Gressel, Suarez, Messi.

Desfalques

Atlanta United

Sem desfalques confirmados.

Inter Miami

Nicolas Freire e Facundo Farias, com lesões de ligamento cruzado, não jogam mais nesta temporada. David Ruiz e Oscar Ustari são baixas por problemas musculares, enquanto Ian Fray é dúvida.

Quando é?

Data: sábado, 02 de novembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)