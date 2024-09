Onde assistir a Athletico-PR x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil, o Vasco entra em campo com a vantagem do empate para garantir sua vaga na semifinal, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. Ao longo da competição, o time carioca superou o Marcílio Dias por 3 a 1, eliminou o Água Santa nos pênaltis por 4 a 1, passou pelo Fortaleza também nos pênaltis com um placar de 5 a 4, e derrotou o Atlético-GO com um placar agregado de 2 a 1.

Por outro lado, o Athletico-PR volta a campo em meio a um clima de alta rivalidade. Após sofrer duas derrotas seguidas para o Vasco, uma no Brasileirão e outra na Copa do Brasil, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Se vencer por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Pela Copa do Brasil, o time paranaense superou o Ypiranga na terceira fase com um placar agregado de 4 a 2 e venceu o RB Bragantino por 5 a 2 nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet; David (Rayan), Emerson Rodríguez e Vegetti.

Desfalques

Athletico-PR

Di Yorio, suspenso, está fora.

Vasco

Coutinho, por questão física, pode ser preservado, enquanto João Victor cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena - Curitiba, PR