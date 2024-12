Onde assistir a Athletico-PR x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasil Ladies Cup 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (20), no Estádio Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Canindé, pela terceira rodada do Brasil Ladies Cup 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada, além do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Já sem chances de classificação, o Athletico-PR ocupa a quarta posição do Grupo B, com apenas um ponto conquistado. Na estreia, a equipe empatou sem gols com o Grêmio e, na rodada seguinte, foi derrotada por 3 a 0 pelo mesmo adversário.

Por outro lado, o Sport está na terceira posição, com dois pontos, e segue a dois pontos do líder Grêmio. Até o momento, o Leão empatou sem gols contra o Grêmio e o River Plate.

Prováveis escalações

Athletico-PR feminino: Thais Amorim; Evellyn, Júlia Mendonça, Jajá Amorim e Thalita; Rafinha, Helô e Duda Tosti; Iasmyn, Jaielly e Eduarda Balbino.

Sport feminino: Nanda; Evinha, Jana, Bidê e Negona; Andreia, Pereirinha, Yanca, Layza e Géssica; Ísis.

Desfalques

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Canindé - São Paulo, SP

