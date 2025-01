Onde assistir a Athletico-PR x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Athletico, no YouTube (confira a programação completa).

O Athletico-PR já fez três partidas nesta edição do torneio: bateu Paraná e Rio Branco para abrir os trabalhos, mas recentemente foi derrotado pelo Azuriz. No momento, o Furacão é o 3° colocado, com seis pontos.

O Operário-PR, por sua vez, vem logo à frente, com sete tentos e na vice-liderança do campeonato, a dois pontos do Cianorte, líder. O Fantasma triunfou sobre o Andraus Brasil na 1ª rodada, antes de empatar com o Paraná e, mais recentemente, bater o Rio Branco-PR.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Palacios (Dudu), Belezi, Léo Pelé e Fernando; Felipinho (Falcão), Raul e Zapelli; João Cruz (Isaac), Luiz Fernando e Di Yorio.

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Índio e Boschilia; Rafael Oller, Filipe Claudino e Vinicius Mingotti.

Desfalques

Athletico-PR

Mastriani e Esquivel (lesionados).

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?