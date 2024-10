Onde assistir a Athletic Club x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pelo jogo de volta da grande decisão; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Athletic Club encara o Volta Redonda na tarde deste sábado (19), às 17h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei, pelo jogo de volta da final da Série C 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, do Nosso Futebol e do Zapping, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Athletic Club: Jefferson, Ynaiã, Edson, Sidimar; Fumaça, Yuri, Lucas Mineiro e Djalma; Denilson, David Braga e Paul Villero

Volta Redonda: Jean Drosny, Wellington Silva, Lucas Souza e Gabriel Bahia; Sanchez, Bruno Barra, Robinho e PK; MV, Keliton e Douglas Skilo.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?