Onde assistir a Athletic Bilbao x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Supercopa da Espanha 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no The Jewel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico Bilbao e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no The Jewel, na Arábia Saudita, pela semifinal da Supercopa da Espanha 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Copa do Rei, o Barcelona volta suas atenções para a semifinal da Supercopa da Espanha 2024/25. Maior vencedor da competição, com 14 títulos conquistados, o clube catalão vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Barbastro na terceira fase da Copa do Rei. Por sua vez, o Athletic Bilbao também garantiu vaga nas oitavas após eliminar o Logroñés nos pênaltis, com vitória por 4 a 3.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorasabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Inigo Ruiz, Berenguer; Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta.

Mais artigos abaixo

Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsi, Iñigo Martinez, Balde; Casadò, Pedri, Gavi; Raphinha, Fermín Lopez, Robert Lewandowski.

Desfalques

Athletic Bilbao

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Ter Stegen, Andreas Christensen e Marc Bernal estão lesionados.

Quando é?