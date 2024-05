Onde assistir a Atalanta x Olympique de Marselha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Europa League 2023/24

Jogo de volta acontece nesta quinta-feira (9) para decidir quem irá à final em Dublin, na Irlanda; veja onde assistir

Atalanta e Olympique de Marselha voltam a campo nesta quinta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Europa League de 2023/24. A partida será no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, e terá transmissão ao vivo do canal ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming por assinatura ligado à emissora (clique para conferir a programação completa do dia).

Após sair vencendo no jogo de ida, na França, e tomar o empate logo em seguida, a Atalanta precisa de uma vitória pela vantagem mínima para se garantir na final da competição sem prorrogação e penalidades máximas. Invicto em todas as competições desde a derrota para o Liverpool na volta das quartas de final da Liga Europa, o time ainda tem a final da Copa da Itália pela frente e espera chegar em mais uma decisão.

Já os franceses não fazem sua melhor temporada no campeonato nacional, amargando a nona colocação da Ligue One e fora da zona de classificação para competições europeias no próximo ano. Sendo assim, a Europa League se torna a última esperança do time por um título e para seguir disputando no alto nível em 2024/25. Eles também carregam uma invencibilidade de cinco jogos, porém, com apenas duas vitórias.

Quem classificar enfrenta o vencedor do duelo entre Roma e Bayer Leverkusen na final do torneio, no estádio Aviva, em Dublin, na Irlanda, dia 22 de maio.

Prováveis escalações

Atalanta: Juan Musso; Davide Zappacosta, Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Isak Hien e Matteo Ruggeri; Marten De Roon, Ederson, Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere; Gianluca Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Olympique de Marselha: Pau López; Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi e Quentin Merlin; Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout e Amine Harit; Ismaila Sarr e Pierre-Emerick Aubameyang. Técnico: Jean-Louis Gasset.

Desfalques

Atalanta

Rafael Toloi, Emil Holm e Sead Kolasinac não vão a campo por lesões musculares, na panturrilha e na coxa, respectivamente.

Olympique de Marselha

Valentin Rongier, por lesão no tornozelo, e Bilal Nadir, no joelho, são desfalques.

Quando é?

Data: quinta-feira, 9 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Gewiss Stadium, Bérgamo - Itália