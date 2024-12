Onde assistir a Atalanta x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Itália 2023/24

Clubes decidem quem fica com o título do torneio nesta quarta; confira mais detalhes

Atalanta e Juventus entram em campo nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), pela grande decisão da Copa da Itália 2023/24. A partida será realizada no Estádio Olímpico de Roma e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Brigando forte por vaga na próxima Champions via Campeonato Italiano (5ª colocada com 63 pontos) e finalista da Europa League, a Atalanta vive uma grande reta final de temporada. Com seis vitórias nos últimos sete jogos, somando todas as competições, a Dea passou por Sassuolo, Milan e Fiorentina para chegar a decisão e vai em busca do bicampeonato (o único troféu do clube no torneio - o mais relevante da história da Atalanta - veio na temporada 1962/63) para coroar o grande trabalho feito pelo técnico Gian Piero Gasperini.

Já a Juventus vive momento ruim. Apesar da quarta colocação na Serie A e de acertar sua volta à Liga dos Campeões após um ano longe de competições europeias, a Velha Senhora vem numa queda de rendimento significativa. São apenas três vitórias nas últimas 17 partidas, trazendo muitas críticas sob o trabalho de Massimiliano Allegri, que busca seu primeiro título (o 15º do clube na história do torneio) nesta segunda passagem no comando. Para alcançar a final, a equipe eliminou Salernitana, Frosinone e Lazio.

Os resultados dos últimos encontros entre os times tem sido bastante nivelados. Nas últimas 10 partidas entre eles, são duas vitórias para a Juventus, duas para a Atalanta e seis empates.

Curiosamente, eles fizeram a decisão da Copa da Itália 2020/21. Na ocasião, a Velha Senhora levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Kulusevski e Chiesa marcaram, enquanto Malinovskyi deixou o seu pela Dea.

Prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Desfalques

Atalanta

Suspenso por dois amarelos, Scamacca está fora do jogo. No departamento médico, Holm e Kolasinac também são ausências confirmadas.

Juventus

Pogba (doping), Fagioli (envolvimento com apostas), Locatelli (segundo cartão amarelo) e De Sciglio (lesão) estão indisponíveis.

