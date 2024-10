Onde assistir a Aston Villa x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), no Estádio Villa Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aston Villa e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 16h (de Brasília), no Estádio Villa Park, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

O Bayern de Munique, em busca de seu sétimo título da Champions League, goleou o campeão croata Dinamo Zagreb por 9 a 2, registrando a maior vitória da rodada de estreia. A equipe bávara permanece invicta em 41 jogos da fase de grupos desde setembro de 2017.

Por outro lado, o Aston Villa também venceu na rodada de estreia ao bater o Young Boys fora de casa por 3 a 0 e agora busca emplacar a segunda vitória para seguir na briga pelas primeiras posições. Os oito melhores colocados ao término da fase de grupos garantem classificação direta para as oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff para decidir as vagas restantes.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins.

Bayern de Munique: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

Desfalques

Aston Villa

John McGinn, Matty Cash, Tyrone Mings e Boubacar Kamara estão machucados.

Bayern de Munique

Sacha Boey e Josip Stanisic e Hiroki Ito seguem no departamento médico.

Quando é?