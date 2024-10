Onde assistir a Arsenal x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e PSG se enfrentam nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Leicester City por 4 a 2 na última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Na rodada de estreia, os Gunners empataram sem gols com o Atalanta.

Por outro lado, o PSG está em busca do título inédito da Champions League. Na primeira rodada os parisienses venceram o Girona por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Luis Enrique trata como dúvidas as presenças de Gianluigi Donnarumma, Mendes e Vitinha.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Havertz, Partey, Declan Rice; Saka, Trossard, Gabriel Martinelli.

PSG: Safonov (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

Desfalques

Arsenal

Ödegaard, Mikel Merino, Zinchenko, Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu estão machucados.

PSG

Gonçalo Ramos, Lucas Hernández, Desire Doue e Marco Asensio seguem no DM

Quando é?