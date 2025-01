Onde assistir a Arsenal x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Emirates; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (07), às 13h (de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca do terceiro título da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal avançou para a semifinal após vencer o Bolton por 5 a 1, o Preston North End por 3 a 0 e o Crystal Palace por 3 a 2, em confrontos válidos pela terceira fase, oitavas de final e quartas de final, respectivamente.

Por outro lado, o Newcastle superou o Nottingham Forest nos pênaltis por 4 a 3, na segunda fase, e venceu o Wimbledon por 1 a 0, na terceira fase. Nas oitavas de final, eliminou o Chelsea com uma vitória por 2 a 0, e garantiu a vaga nas semifinais ao derrotar o Brentford por 3 a 1, nas quartas de final.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Gabriel Jesus, Trossard.

Newcastle: Dubravka; Trippier, Kelly, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

Desfalques

Arsenal

Ethan Nwaneri, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Ben White e Takehiro Tomiyasu estão no departamento médico.

Newcastle

Fabian Schar, Bruno Guimarães, Emil Krafth, Nick Pope, Callum Wilson e Jamaal Lascelles estão lesionados.

Quando é?