Onde assistir a Arsenal x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Emirates Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (12), às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após a derrota por 2 a 0 para o Newcastle no primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal volta suas atenções para a Copa da Inglaterra. Maior campeão do torneio, com 14 títulos, o clube conquistou sua última taça na temporada 2019/20.

Por outro lado, o Manchester United vive um momento complicado, somando cinco jogos sem vencer na temporada, com quatro derrotas e um empate. Agora, os Red Devils buscam a recuperação na estreia pela Copa da Inglaterra. Até o momento, o clube soma dois títulos na competição, conquistados nas temporadas 2003/04 e 2015/16.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli.

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund.

Desfalques

Arsenal

Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu, Ethan Nwaneri e Ben White estão no DM.

Manchester United

Marcus Rashford, Mason Mount, Victor Lindelof e Luke Shaw estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres, ING