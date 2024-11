Onde assistir a Arsenal x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Gunners buscam a liderança do Grupo C, enquanto Velha Senhora tenta se recuperar na competição; confira os detalhes

O Arsenal recebe a Juventus na tarde desta quintata-feira (21) pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League feminina, no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após uma derrota dolorosa para o Bayern de Munique na primeira rodada da Champions League, o Arsenal tem mostrado uma recuperação impressionante sob a liderança interina de Renee Slegers. A equipe está invicta em seus últimos seis jogos, com cinco vitórias e um empate, e ainda segue 100% na competição europeia. Com duas goleadas seguidas (4 a 1 contra Valarenga e 4 a 0 sobre a própria Juventus, na Itália), as Gunners estão determinadas a continuar sua boa forma, buscando não apenas a classificação para a próxima fase da Champions League, mas também garantir o topo da tabela do Grupo C. Com 6 pontos, o Arsenal está em segundo e, ao vencer a Juventus neste segundo jogo, pode ficar ainda mais próximo da liderança, que atualmente é ocupada pelo Bayern com 9 pontos.

A Juventus, por outro lado, tem enfrentado dificuldades na Liga dos Campeões, somando apenas 3 pontos até agora no Grupo C, após derrotas para o Bayern e uma goleada de 4 a 0 para o Arsenal em casa. A Velha Senhora também tropeçou em sua liga nacional, neste fim de semana onde ocupa a liderança com 26 pontos, após um empate recente em 2 a 2 contra o Sassuolo. Assim, a Juventus precisa urgentemente de uma vitória fora de casa contra o Arsenal para manter suas esperanças de avançar na competição europeia.

Prováveis escalações

Arsenal: Domselaar; Fox, Williamson, Catley e McCabe; Wälti e Little; Mead, Maanum e Foord; Russo. Técnica: Renée Slegers.

Juventus: Peyraud Magnin; Lenzini, Calligaris e Cascarino; Bergamaschi, Caruso, Schatzer e Boattin; Cantore, Vangsgaard e Beccari. Técnica: Max Canzi.

Desfalques

Arsenal

Sem desfalques confirmados.

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?