Onde assistir a Arsenal x Crystal Palace ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Everton na última rodada da Premier League, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa. Em busca do terceiro título, os Gunners eliminaram o Preston North End por 3 a 0 nas oitavas de final.

Já o Crystal Palace garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Norwich por 4 a 0 na segunda fase, o Queens Park Rangers por 2 a 1 na terceira fase, e o Aston Villa por 2 a 1 nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior e Timber; Odegaard, Rice e Merino; Saka, Havertz e Trossard.

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix e Guehi; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Magalhães. Além dele, ficam de fora os laterais Riccardo Calafiori, Zinchenko, Ben White e Takeriho Tomiyasu estão lesionados.

Crystal Palace

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres, ING

