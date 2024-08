Onde assistir a Arsenal x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Brighton entram em campo na manhã deste sábado (31), às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Arsenal: Raya, White, Saliba, Magalhães, Rice, Partey, Odegaard,Trossard,Saka e Havertz.

Brighton: Verbruggen, Hinshelwood, Dunk, Hecke, Veltman, Milner, Baleba, Pedro, Adingra, Mitoma e Welbeck.

Desfalques

Arsenal

Tomiyasu, Tierney e Gabriel Jesus estão no departamento médico.

Brighton

March está no departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 31 de agosto de 2024

agosto, 31 de agosto de 2024 Horário: 8h30 (de Brasília)

8h30 (de Brasília) Local: Emirates Stadium, Londres - ING