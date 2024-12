Onde assistir a Arsenal x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Meadow Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Meadow Park, em Borehamwood, pela sexta rodada da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN via streaming (veja a programação completa).

Já classificados para o mata-mata da Champions feminina, as equipes agora vão decidir a liderança do Grupo C. O Bayern de Munique é o atual líder, com 13 pontos. Em cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate. Já o Bayern de Munique, na vice-liderança, com 12 pontos, contabiliza quatro triunfos e uma derrota.

Prováveis escalações

Arsenal feminino: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Cooney-Cross, Little; Mead, Caldentey, Foord; Russo.

Bayern de Munique feminino: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Simon; Stanway, Zadrazil; Buhl, Harder, Lohmann; Damnjanovic.

Desfalques

Arsenal

Lia Walti, Victoria Pelova e Amanda Ilestedt estão machucados.

Bayern de Munique

Katharina Naschenweng, Lena Oberdorf e Mala Grohs estão machucados

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Meadow Park - Borehamwood, ING

