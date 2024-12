Onde assistir a Arizona Cardinals x Seattle Seahawks ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL 2024

Equipes entram em campo neste domingo (08), pela 14ª semana da competição de futebol sul-americano; veja como acompanhar na TV e na internet

Arizona Cardinals e Seattle Seahawks se enfrentam neste domingo (08), às 18h05 (de Brasília), State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos, em jogo válido pela semana 14 da NFL. A partida terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, do Disney+, no streaming, e do NFL Game Pass, pelo streaming, do DAZN.

Os Arizona Cardinals retornam para casa no domingo, agora atrás dos Seahawks por uma partida na classificação da NFC West, com um recorde de 6-6. A equipe perdeu a liderança compartilhada com Seattle após uma derrota apertada por 23-22 para os Vikings em Minnesota, marcando sua segunda derrota consecutiva. O time começou forte, construindo uma vantagem de 19-6 antes que os Vikings reagissem. O quarterback Kyler Murray teve uma boa performance, completando 31 passes de 45 tentativas para 260 jardas e um touchdown para o novato Marvin Harrison Jr. no terceiro quarto. No entanto, Murray e o ataque dos Cardinals sofreram no final da partida, com duas interceptações no quarto quarto, incluindo uma na última posse de bola. Apesar de um total de 406 jardas de ataque, os Cardinals não conseguiram concluir várias campanhas. A defesa, por outro lado, continuou a brilhar, limitando os Vikings a apenas 273 jardas de ataque total e 1 de 8 nas conversões de terceira descida, além de forçar um fumble e conseguir cinco sacks. No final, porém, o ataque não conseguiu entregar a vitória.

Os Cardinals provavelmente estarão mais desesperados neste confronto de domingo contra os Seahawks em casa. Eles perderam por 16-6 para Seattle duas semanas atrás em Seattle, e precisarão da vitória para igualar a série da temporada. A equipe ocupa a 17ª posição na NFL em ataques e a 11ª em ataque total, destacando-se na corrida (2ª posição) e com dificuldades no passe (22ª). Defensivamente, estão em 11º lugar na defesa de pontos e 17º em defesa total, sendo 13º contra a corrida e 18º contra o passe. Na defesa de zona vermelha, ocupam a 7ª posição. Eles estão classificados em 15º em margem de turnovers.

Os Seahawks viveram uma grande performance de Leonard Williams, ex-jogador do New York Jets, que foi o protagonista da partida com uma exibição dominante. Williams se tornou o primeiro jogador a conseguir múltiplos sacks, um chute bloqueado e uma interceptação retornada para touchdown em um único jogo, sendo sua interceptação de 92 jardas o retorno mais longo da história por um jogador da linha defensiva. A defesa do Seattle não permitiu pontos ao New York Jets no segundo tempo, com a equipe virando o jogo e vencendo por 10-0 no quarto final. O quarterback Geno Smith teve uma atuação sólida, com 20 passes completos em 31 tentativas para 209 jardas e um touchdown, enfrentando sua antiga equipe. O running back Zach Charbonnet marcou o touchdown da virada com cinco minutos restantes, e a defesa dos Seahawks garantiu a vitória.

Com a vitória, os Seahawks estão agora isolados na liderança e têm a chance de varrer a série da temporada contra os Cardinals no domingo. Apesar de estarem em 15º lugar em ataques e 12º em defesa, a equipe ainda tem desafios a superar, como a 25ª posição em margem de turnovers e 29ª no jogo corrido, mas segue firme em busca de mais vitórias.

Desfalques

Arizona Cardinals

Justin Jones, Dennis Gardeck, Bilal Nichols, Will Hernandez, Matt Pratter, Elijah Jones e BJ Ojulari estão fora do jogo.

Seattle Seahawks

Stone Forsythe, George Fant, K'Von Wallace, Abraham Lucas, Cameron Young e Anthony Bradford são desfalques.

