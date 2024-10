Onde assistir a Argentina x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Mundo de Futsal 2024

Quem se classificar enfrenta o Brasil na grande final no Uzbequistão; veja onde assistir

Argentina e França se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 12h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal de 2024, que está acontecendo no Uzbequistão. O jogo será na Humo Arena, em Tasquente, e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, da CazéTV, no Youtube, e do Globoplay e do FIFA+ no streaming (clique e confira a programação dos jogos).

Com 100% de aproveitamento na competição até então, a seleção argentina chega para a semi embalada para conquistar a classificação à grande decisão pela terceira vez consecutiva. Os hermanos levantaram o troféu da Copa em 2016 e bateram na trave em 2021, perdendo na final para Portugal. Se passarem, enfrentam o Brasil em um possível clássico pelo primeiro lugar.

Por outro lado, a França classificou em segundo lugar de seu grupo, perdendo apenas para o Irã antes de derrotar Tailândia e Paraguai nas oitavas e nas quartas. Esta é a primeira participação de Les Bleus na história da Copa do Mundo de Futsal da Fifa, e eles já vêm fazendo história ao chegar na semifinal - podendo ser algo maior ainda em caso de uma final.

As equipes se enfrentaram em agosto, em amistoso preparatório para a Copa. Na ocasião, a Argentina derrotou a França por 5 a 3. Quem vencer desta vez enfrentará a seleção brasileira na grande final, no domingo, dia 6 de outubro, às 12h.

Prováveis escalações

Argentina: Sarmiento e Kravetzky (goleiros); Corso, Plaza e Taborda (fixos); Arrieta, Bolo Alemany, Claudino, Gauna, Tripodi e Vaporaki (alas); Borruto, Brandi e Rosa (pivôs). Técnico: Matias Lucuix.

França: Garros e Lokoka (goleiros); Belhaj, Mouhoudine, Ramirez, Saadaoui e Mamadou Touré (fixos); Bendali, Guirio, Lutin e Siragassy Touré (alas); Menendez, Mohammed e Tchaptchet (pivôs). Técnico: Raphael Reynaud.

Desfalques

Argentina

Sem desfalques confirmados.

França

Sem desfalques confirmados.

Quando é?