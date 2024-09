Onde assistir a Argentina x Chile ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (05), no Estádio Monumental de Núñez; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Atual campeã da Copa América, após vencer a Colômbia por 1 a 0, a Argentina volta a campo em busca de se manter na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. No momento, os argentinos somam 15 pontos, dois a mais que o Uruguai, segundo colocado.

Por outro lado, o Chile, que não vence há três rodadas, com duas derrotas e um empate, está fora da zona de classificação. Em oitavo lugar, com cinco pontos, os chilenos registram uma vitória, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 27% nas Eliminatórias.

Prováveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Suazo; Pulgar, Rodrigo Echeverría; Marcelino Núñez, Darío Osorio, Víctor Dávila; Eduardo Vargas (Ben Brereton).

Desfalques

Argentina

Messi ainda se recupera da lesão na final da Copa América.

Chile

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 05 de setembro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG