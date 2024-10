Onde assistir a Arábia Saudita x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam valendo a ponta da tabela do grupo C nas Eliminatórias da Ásia; veja quem fica com a transmissão do jogo

Arábia Saudita e Japão se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, plataforma de streaming alinhada à emissora (clique e confira a programação diária).

Na segunda colocação da chave, a seleção saudita venceu a China na última rodada das Eliminatórias, mas empatou com a Indonésia na estreia. Sendo assim, embora não lidere o grupo, segue invicta, e pode ultrapassar os rivais desta partida e ficar na ponta da tabela caso vença o duelo.

Já a seleção japonesa iniciou esta fase da campanha de forma intocável, goleando a seleção chinesa por 7 a 0 na estreia e a de Bahrein por 5 a 0 no último confronto. As vitórias colocam o Japão como primeiro lugar do grupo e com um saldo de 12 gols positivo em apenas dois jogos. Agora, tem pela frente o que será, talvez, o maior desafio desta etapa.

O retrospecto entre as equipes é bem variado nos últimos anos. Elas se enfrentaram em duas oportunidades pelas Eliminatórias para a Copa do Catar de 2022: uma vitória para cada lado. Já nas oitavas da Copa da Ásia de 2019, o Japão saiu vitorioso por 1 a 0.

Prováveis escalações

Arábia Saudita: Al Rubaie; Al Tambakti, Alawjami e Kadesh; Abdullhamid, Alkhaibari, Al Malki e Nasser Aldawsari; Ghareeb, Al Braikan e Salem Al Dawsari. Técnico: Roberto Mancini.

Japão: Suzuki; Itakura, Taniguchi e Machida; Doan, Morita, Endo e Mitoma; Kubo, Ueda e Minamino. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

Arábia Saudita

O goleiro Mohammed Al Owais, do Al Hilal, lesionou as costas e não foi convocado desta vez.

Japão

Por parte do Japão, o atacante Takuma Asano, do Mallorca, também não foi convocado em razão de lesão muscular.

Quando é?