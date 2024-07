Onde assistir a Aparecidense x Ypiranga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes realizam jogo atrasado da sexta rodada da Terceirona devido às enchentes no Rio Grande do Sul; veja onde assistir

Aparecidense e Ypiranga se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), em jogo atrasado da sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O palco da disputa será o Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e a transmissão fica por conta do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view (clique e confira a programação diária dos jogos).

O time goiano chega para o duelo precisando de uma vitória para se afastar da zona da degola, já que ocupa a 17ª posição da tabela e abre o Z4 no momento. Como este jogo é atrasado e a Aparecidense está com a mesma pontuação do Sampaio Corrêa, 16º colocado, um empate já tira a equipe da zona. Eles vêm de vitória por 1 a 0 fora de casa contra o São José, em Porto Alegre.

A campanha do Ypiranga é boa até aqui, mas conta com altos e baixos. A equipe venceu seis jogos, perdeu quatro e empatou um, e, mesmo com três jogos a menos, ocupa a oitava colocação da tabela, se classificando para a segunda fase. O time gaúcho venceu um dos últimos cinco jogos, e perdeu para o Volta Redonda por 3 a 0 na última rodada. É necessário voltar a pontuar para compensar bem os jogos atrasados na classificação.

O duelo entre as equipes na Série C aconteceu nas duas últimas edições do campeonato. E foram duas vitórias goianas: em 2023 por 1 a 0, e em 2022 por 2 a 0.

Prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Mauricio e Rodrigues; Du Fernandes, Luan Martins e Robert; Rhuan, Igor Torres e Rubens. Técnico: Emerson Ávila.

Ypiranga: Alexander; Gedeílson, Fernando, Heitor e Willian Gomes; Caio Mello, Anderson Uchôa e Reifit; Mirandinha, Jhonatan Ribeiro e Edson Carius. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

