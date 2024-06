Onde assistir a Aparecidense x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes vão a campo, nesta segunda-feira (24), pela décima rodada da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro; confira como acompanhar

Aparecidense e Náutico se enfrentam na noite desta segunda-feira (24), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo, pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no youtube e no streaming (veja a programação completa).

A Aparecidense, com 9 pontos, ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, alimentando o sonho de escapar das últimas posições e conseguir a classificação. Motivada pela vitória por 2 a 1 sobre o Tombense na última rodada, a Aparecidense espera aproveitar o momento de instabilidade do Náutico para conquistar um resultado positivo.

Do outro lado e com um jogo a menos na tabela, o Timbu ocupa a modesta 10ª posição, com apenas 8 pontos conquistados. A semana que antecedeu o confronto foi marcada por turbulências no Náutico, já que a derrota em casa para o lanterna Floresta, na última rodada, foi a gota d'água para a demissão de dois jogadores: o zagueiro Rafael Vaz e o meia Thiago Lopes. O ambiente é de muita pressão tanto dentro quanto fora de campo.

Prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; Luan Sales, Vanderley, Da Silva e Rodriges; Guilherme Nunes, Du Fernandes e Robert; Júlio César, Igor Torres e Rubens. Técnico: Lúcio Flávio

Náutico: Lucas Maticoli; Arnaldo, Joécio, Guilherme Matos e Diego Matos; Souza, Renato Alves e Patrick Allan; Kauan, Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Aparecidense

Genilson e Luan Martins, suspensos pelo terceiro amarelo não participam do confronto. Alan James, se recuperçando de lesão muscular, também é baixa.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 24 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, Goiânia - GO

Arbitragem: Ivan da Silva Guimaraes Junior (árbitro), Whendell Saraiva da Silva e Hugo Agostinho Chaves da Paixao (assistentes), Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (quarto-árbitro)