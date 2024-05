Onde assistir a América-RN x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), na Arena das Dunas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os ingressos esgotados, América-RN e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 21 de maio, na Neo Química Arena. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após estrear na Série D com um empate diante do Maracanã por 1 a 1, o América-RN volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. O Alvirrubro conquistou a classificação para a terceira fase após eliminar o Costa Rica-MS por 2 a 1 e o São Luiz por 3 a 0.

O América-RN tem a maior série invicta do Brasil, acumulando 16 jogos sem derrotas. O Alviburro conquistou nove vitórias e sete empates nesse período, marcando 25 gols e sofrendo apenas nove. Sua última derrota foi contra o Bahia, por 3 a 0, em 15 de fevereiro.

"São 16 jogos invictos. Somos o clube no Brasil com a maior invencibilidade. Eu acho que isso tem que ser saudado, levantado esses números. Há quanto tempo isso não acontece com o América, não acontece com o futebol potiguar? Nós temos que valorizar o futebol potiguar, tem que valorizar o que temos de bom", afirmou o técnico Marquinhos Santos.

Do outro lado, o Corinthians vem de vitória sobre o Fluminense por 3 a 0 no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Timão eliminou o Cianorte na primeira fase e o São Bernardo por 2 a 0 na sequência. Para o confronto, o técnico António Oliveira, expulso contra na segunda fase, cumprirá suspensão. O auxiliar Bruno Lazaroni comandará a equipe.

Prováveis escalações

América-RN: Dida; Rodriguinho, Gabriel Davis, Antônio e João Lucas; Salazar, Gilvan e Nathan; Giovani, Matheus Bossa e Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

Corinthians: Carlos Miguel, Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Fausto Vera (Paulinho); Gustavo Mosquito (Pedro Raul), Wesley e Romero.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Rodrigo Garro e o técnico António Oliveira vão cumprir suspensão, enquanto Pedro Henrique está machucado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 01 de maio de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena das Dunas - Natal, RN

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (árbitro), Lehi Sousa e José Reinaldo Nascimento (assistentes), Afro Rocha de Carvalho (quarto árbitro), Rodolpho Toski Marques (VAR)