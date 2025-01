Onde assistir a América-MG x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

Duelo desta segunda (13) garante vaga na terceira fase da principal vitrine de base do futebol nacional; encontre a transmissão

América-MG e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 15h (horário de Brasília), em duelo eliminatório pela segunda fase da Copinha de 2025. O jogo será no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada e no Prime Video (veja aqui a programação completa).

Líder do grupo 26 e classificando com 100% de aproveitamento, o Coelho marcou seis gols e não sofreu nenhum em suas três vitórias até aqui. O clube mineiro já levantou o troféu da competição em 1996 e está em busca de mais uma longeva campanha.

O Leão do Pici passou na segunda colocação do grupo 25 e também ficou com a vaga para o mata-mata - embora tenha pontuado os mesmos quatro pontos do São Bento, terceiro lugar, mas passado pelo saldo de gols. A equipe segue em Santana do Parnaíba para a segunda fase, mesmo estádio em que jogou a fase de grupos.

Prováveis escalações

América-MG: Carlão, Kappel, Thallyson, Thiago, Zizero, Karlos, Yago, Jhonnatan, Luis Henrique, Guilherme e Jhonatan Lima. Técnico: Mairon César.

Fortaleza: Luizão, Kayki, Tony, Bruninho, Arthur, Landerson, Tavinho, João Vitor, Michael Quarcoo, Daniel e Joel Reyes. Técnico: Léo Porto.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

O zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o atacante Kauê Canela foram relacionados ao profissional, que está nos Estados Unidos, para a realização da pré-temporada.

Quando é?