Onde assistir a Alianza Lima x Colo-Colo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Partida pode mudar o curso do Grupo A, que tem o Fluminense como líder isolado; veja tudo o que você precisa saber

Alianza Lima e Colo-Colo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN3, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Grupo A está totalmente embolado. Apesar do Fluminense ser o líder, com oito pontos, Cerro Porteño, o 2° colocado, tem apenas um pontinho a mais que o Colo-Colo, com quatro, e dois a mais que o lanterna, Alianza Lima, com três.

Assim, uma vitória para qualquer um dos lados pode mudar o escopo do grupo, considerando que pelo menos um dos líderes perderá pontos no empate entre Flu e Cerro. No mais, há também a disputa pelo 3° lugar, que dá vaga direta ao mata-mata.

Prováveis escalações

Alianza Lima: Não divulgado.

Colo-Colo: Não divulgado.

Desfalques

Alianza Lima

Não há desfalques divulgados.

Colo-Colo

Não há desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)